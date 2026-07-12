قطر کے امیر کے والد کے انتقال پر متحدہ عرب امارات میں چار روزہ سوگ کا اعلان

ابوظہبی، 12 جولائی، 2026 (وام) -- صدارتی دیوان نے ریاستِ قطر کے امیر عزت مآب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر متحدہ عرب امارات میں چار روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔
اعلان کے مطابق آج اتوار، 12 جولائی سے بدھ، 15 جولائی 2026 کے اختتام تک ملک بھر کے تمام سرکاری اداروں، نیز بیرون ملک متحدہ عرب امارات کے سفارت خانوں اور سفارتی مشنز پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔
اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور آل ثانی خاندان کو یہ صدمہ صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ "إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"۔