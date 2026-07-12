ابوظہبی، 12 جولائی، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے مراکش کے وزیر خارجہ، افریقی تعاون اور بیرون ملک مقیم مراکشی شہریوں کے امور کے وزیر ناصر بوریطہ سے ٹیلیفون پر گفتگو کے دوران خطے کی تازہ صورتحال اور اس کے علاقائی و بین الاقوامی امن و استحکام پر اثرات پر تبادلۂ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور مملکتِ مراکش کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا اور باہمی مفادات کے حصول کے ساتھ دونوں ممالک اور ان کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی بات چیت کی۔
ٹیلیفونک گفتگو کے دوران عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے امریکا، میکسیکو اور کینیڈا میں جاری فیفا ورلڈ کپ 2026 میں مراکش کی قومی فٹ بال ٹیم کی شاندار کارکردگی اور قابلِ ذکر کامیابیوں کو بھی سراہا ہے۔