ابوظہبی، 12 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے ریاستِ کویت پر ہونے والے دشمن ڈرون حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں سرحدی علاقوں میں قائم تین چوکیوں اور کویت آئل کمپنی کے زیرِ انتظام ایک سمندری آئل ڈرلنگ پلیٹ فارم کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں مالی نقصان ہوا جبکہ ایک کارکن زخمی ہوگیا۔
وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ جارحانہ حملہ ریاستِ کویت کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔
وزارت نے ریاستِ کویت کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کی، جبکہ زخمی کارکن کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے۔