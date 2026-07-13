عالمی دارالحکومتیں، 13 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں پیر کو خام تیل کی قیمتوں میں 3 فیصد سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے باعث برینٹ اور امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) دونوں کی قیمتوں میں نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے۔
برینٹ خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 22:04 گرین وچ وقت کے مطابق 2.67 ڈالر یا 3.51 فیصد اضافے کے بعد 78.68 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔
اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 2.48 ڈالر یا 3.47 فیصد اضافے کے ساتھ 73.89 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔