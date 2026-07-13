عالمی دارالحکومتیں، 13 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں پیر کو سونے کی قیمت میں ایک فیصد سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 03:56 گرین وچ وقت کے مطابق 1.5 فیصد کمی کے بعد 4,059.11 ڈالر فی اونس رہ گئی۔
اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر بھی 1.1 فیصد کمی کے ساتھ 4,067.10 ڈالر فی اونس پر آ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 2.9 فیصد کمی کے بعد 58.14 ڈالر فی اونس، پلاٹینم کی قیمت 1.8 فیصد کمی کے ساتھ 1,598.48 ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم کی قیمت 2.3 فیصد کمی کے بعد 1,247.27 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی ہے۔