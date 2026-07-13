ایبولا وائرس کانگو کے پانچ صوبوں میں پھیل گیا، کیسز کی تعداد 1,873 تک پہنچ گئی

کنشاسا، 13 جولائی، 2026 (وام) -- جمہوریہ کانگو (ڈی آر سی) میں ایبولا وائرس کے کیسز پانچ صوبوں تک پھیل گئے ہیں، جبکہ ملک بھر میں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,873 اور اموات کی تعداد 672 ہو گئی ہے۔
کانگو کی وزارت صحت کی جانب سے اتوار کو جاری رپورٹ، جس میں جمعہ تک کے اعداد و شمار شامل ہیں، کے مطابق ایتوری، شمالی کیوو، جنوبی کیوو، او-اویلے (Haut-Uele) اور شوپو (Tshopo) وائرس سے متاثرہ صوبے ہیں۔ او-اویلے اور شوپو کو پہلی بار قومی صورتحال کی رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق 763 مریض آئسولیشن میں ہیں یا اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جبکہ علاج گاہوں میں بستروں کے استعمال کی مجموعی شرح 95.1 فیصد ریکارڈ کی گئی۔
اب تک 306 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 299 مشتبہ کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 91 اموات شامل ہیں۔
کانگو میں بنڈی بوجیو ایبولا وائرس سے پیدا ہونے والی اس وبا کا باضابطہ اعلان 15 مئی کو کیا گیا تھا۔