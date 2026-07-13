ابوظہبی، 13 جولائی، 2026 (وام) -- الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے اور امارات ہلالِ احمر (ERC) کے چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان کی ہدایات پر امارات ہلالِ احمر نے وزارت برائے کمیونٹی امپاورمنٹ اور وزارت داخلہ کے تعاون سے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات بھر میں سماجی معاونت سے مستفید ہونے والے خاندانوں کے لیے "حصنتک" فائر الارم اور قبل از وقت آگاہی نظام کی دیکھ بھال کی خدمات جاری رکھی جائیں گی، تاکہ معاشرتی تحفظ کو فروغ دیا جا سکے اور جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
عزت مآب شیخ حمدان بن زاید کی ہدایات حکومت کی اس ترجیح کی عکاسی کرتی ہیں، جس کا مقصد معیارِ زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور یہ 'خاندان کا سال 2026' کے اہداف سے بھی ہم آہنگ ہیں، جو خاندان کے استحکام، یکجہتی اور معاشرتی مقام کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہے۔
انہوں نے اس اقدام کے لیے ایک کروڑ درہم مختص کرنے کی ہدایت دی، جس سے ملک بھر میں 25 ہزار سے زائد خاندان مستفید ہوں گے۔
فائر سیفٹی اور قبل از وقت آگاہی کے نظام کی دیکھ بھال کا عمل 2026 کے دوران شروع کیا جائے گا۔ مستفید خاندانوں سے آلات، ان کی دیکھ بھال، حفاظتی سازوسامان یا سالانہ سبسکرپشن فیس کی مد میں کوئی رقم وصول نہیں کی جائے گی۔ اس پروگرام پر متعلقہ حکام کے تعاون سے عمل درآمد کیا جائے گا۔
یہ اقدام امارات ہلالِ احمر کے مقامی انسانی ہمدردی کے پروگراموں کا حصہ ہے، جن کا مقصد سماجی معاونت سے مستفید ہونے والے خاندانوں کو محفوظ اور باوقار رہائشی ماحول فراہم کرنا ہے۔