صدر شیخ محمد بن زاید اور یونان کے وزیراعظم کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلۂ خیال

ابوظہبی، 13 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج جمہوریہ یونان کے وزیراعظم کیریاکوس میتسوتاکس کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون اور دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی مفادات کے حصول اور دونوں ممالک و ان کی عوام کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے اس شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔
گفتگو کے دوران مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال، اس کے علاقائی سلامتی، استحکام اور بین الاقوامی جہاز رانی پر اثرات سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا ہے۔