راس الخیمہ، 13 جولائی، 2026 (وام) -- سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن صقر القاسمی نے صقر بن محمد سٹی میں واقع اپنے محل میں راس الخیمہ نیشنل بینک (راک بینک) اور ماسٹر کارڈ کے وفد سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران مالیاتی خدمات کے شعبے کو مزید ترقی دینے، ڈیجیٹل ادائیگیوں اور مالیاتی ٹیکنالوجی میں تیزی سے ہونے والی پیش رفت سے ہم آہنگ رہنے، اور جدت طرازی کو فروغ دینے کے ساتھ صارفین کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے اسٹریٹجک شراکت داریوں کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ راس الخیمہ میں ایسا مسابقتی اور جدت پر مبنی کاروباری ماحول فروغ دیا جائے گا جو عالمی سطح کی بہترین کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی طرف راغب کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک شراکت داریاں پائیدار اقتصادی ترقی، امارت کی طویل المدتی ترقی اور متحدہ عرب امارات کو ڈیجیٹل معیشت کے عالمی مرکز کے طور پر مزید مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
ملاقات کے دوران عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی کی موجودگی میں راک بینک اور ماسٹر کارڈ کے درمیان ایک نئے اسٹریٹجک معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔