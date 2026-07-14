متحدہ عرب امارات کی بصرہ میں کویتی قونصل خانے پر مسلسل حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 14 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے عراق کے شہر بصرہ میں ریاست کویت کے قونصل خانے کو مسلسل نشانہ بنانے کے واقعات کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایسے حملوں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ بین الاقوامی قانون اور عالمی سفارتی اصولوں، خصوصاً ویانا کنونشن برائے سفارتی تعلقات کے مطابق سفارتی عمارتوں، مشنز اور ان کے عملے کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اس کنونشن کے تحت سفارتی تنصیبات کے تقدس اور سفارتی عملے کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔
وزارت نے عراق کی حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے قونصل خانے اور اس کے عملے کی حفاظت کو یقینی بنائے، ان حملوں کے تمام پہلوؤں کی جامع تحقیقات کرے، ایسے واقعات کی دوبارہ روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرے اور ذمہ دار عناصر کے خلاف ضروری قانونی کارروائی عمل میں لائے۔