متحدہ عرب امارات کی آبنائے ہرمز میں قومی آئل ٹینکروں پر ایرانی حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 14 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے آبنائے ہرمز کے جنوبی بحری راستے پر عمان کی علاقائی سمندری حدود میں سفر کرنے والے قومی آئل ٹینکروں "ممباسا" اور "البحیہ" کو دو ایرانی کروز میزائلوں سے نشانہ بنانے کے واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حملے کے نتیجے میں ایک بھارتی شہری جاں بحق جبکہ آٹھ افراد زخمی ہوئے، جن میں چار کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ زخمیوں میں چھ بھارتی اور دو یوکرینی شہری شامل ہیں۔ وزارت نے جاں بحق ہونے والے شخص کے اہل خانہ، بھارت کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی ہے۔
وزارت نے کہا کہ ایران کا یہ حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں بحری جہازرانی کی آزادی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے یا بین الاقوامی بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کو مسترد کیا گیا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ تجارتی جہازرانی کو نشانہ بنانا اور آبنائے ہرمز کو اقتصادی دباؤ یا بلیک میلنگ کے آلے کے طور پر استعمال کرنا قزاقی کے مترادف ہے، جو خطے کے استحکام، اس کے عوام اور عالمی توانائی کے تحفظ کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔
متحدہ عرب امارات نے زور دیا کہ ایران ان بلااشتعال حملوں کو فوری طور پر بند کرے، تمام جارحانہ کارروائیاں فوری طور پر روکنے کے اپنے عزم پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے، اور آبنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط کے مکمل طور پر بحری آمدورفت کے لیے دوبارہ کھولے، تاکہ خطے کے امن و استحکام، عالمی تجارت اور عالمی معیشت کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔