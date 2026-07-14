متحدہ عرب امارات کی آبنائے ہرمز میں قومی آئل ٹینکروں پر ایرانی حملے کی شدید مذمت، فوری طور پر حملے روکنے کا مطالبہ

ابوظہبی، 14 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے عمان کی علاقائی سمندری حدود میں آبنائے ہرمز کے جنوبی بحری راستے سے گزرنے والے اپنے قومی آئل ٹینکروں "ممباسا" اور "البحیہ" پر دو ایرانی کروز میزائلوں سے کیے گئے حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حملے کے نتیجے میں ایک بھارتی شہری جاں بحق جبکہ آٹھ افراد زخمی ہوئے، جن میں چار کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں میں چھ بھارتی اور دو یوکرینی شہری شامل ہیں۔ وزارت نے جاں بحق ہونے والے شخص کے اہل خانہ، بھارت کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کا یہ حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی صریح خلاف ورزی ہے، جس میں بحری جہازرانی کی آزادی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے یا بین الاقوامی بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کو مسترد کیا گیا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ تجارتی جہازرانی کو نشانہ بنانا اور آبنائے ہرمز کو اقتصادی دباؤ یا بلیک میلنگ کے ذریعے استعمال کرنا قزاقی کے مترادف ہے، جو خطے کے استحکام، اس کے عوام اور عالمی توانائی کے تحفظ کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔
متحدہ عرب امارات نے ایران پر زور دیا کہ وہ ان بلااشتعال حملوں کو فوری طور پر بند کرے، تمام جارحانہ کارروائیاں بلا تاخیر روکنے کے اپنے عزم پر مکمل عمل درآمد کرے، اور آبنائے ہرمز کو مکمل اور غیرمشروط طور پر بحری آمدورفت کے لیے دوبارہ کھولے، تاکہ علاقائی سلامتی، عالمی تجارت اور عالمی معیشت کے استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔