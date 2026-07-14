دارالحکومتوں، 14 جولائی، 2026 (وام) -- امریکی مہنگائی کے اہم اعداد و شمار جاری ہونے سے قبل عالمی منڈی میں سونے کی قیمت منگل کو معمولی اضافے کے ساتھ بحال ہوگئی، تاہم کاروبار کے آغاز میں یہ دو ہفتوں کی کم ترین سطح تک گر گئی تھی۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت گرین وچ معیاری وقت کے مطابق صبح 3 بجے 0.3 فیصد اضافے کے بعد 4,013.93 ڈالر فی اونس ہوگئی، جو یکم جولائی کے بعد اس کی کم ترین سطح سے بحالی کو ظاہر کرتی ہے۔
اسی طرح اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر کی قیمت 0.4 فیصد بڑھ کر 4,020.80 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی۔
دوسری جانب اسپاٹ چاندی کی قیمت 0.1 فیصد کمی کے ساتھ 57.60 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ کاروبار کے دوران یہ بھی دو ہفتوں کی کم ترین سطح تک پہنچ گئی تھی۔
پلاٹینم کی قیمت 0.5 فیصد کمی کے بعد 1,597.52 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ پیلیڈیم 0.6 فیصد اضافے کے ساتھ 1,254.82 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔