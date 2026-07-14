خلیج تعاون کونسل کی اماراتی آئل ٹینکروں پر ایرانی حملے کی شدید مذمت

ریاض، 14 جولائی، 2026 (وام) -- خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے متحدہ عرب امارات کے آئل ٹینکروں 'ممباسا' اور 'البحیہ' کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ حملے میں عملے کا ایک رکن جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔
جاسم محمد البدیوی نے کہا کہ یہ دہشت گرد حملہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور بحری جہازرانی کی آزادی سے متعلق قواعد کی کھلی اور سنگین خلاف ورزی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی بھی صریح خلاف ورزی ہے، جس میں بین الاقوامی بحری آمدورفت کے تحفظ، تجارتی جہازوں کو نشانہ نہ بنانے اور سمندری راستوں کو خطرے میں نہ ڈالنے پر زور دیا گیا ہے۔
خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ کونسل امارات کی سلامتی، خودمختاری، تنصیبات اور اہم مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔
انہوں نے عالمی برادری، بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، پر زور دیا کہ وہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے اور ان سنگین اور بار بار ہونے والے ایرانی حملوں کے خلاف سخت اور مؤثر مؤقف اختیار کرے۔
جاسم محمد البدیوی نے کہا کہ ان حملوں کو فوری طور پر رکوانا، ذمہ داروں کا احتساب، بین الاقوامی بحری آمدورفت کی آزادی کا تحفظ اور خطے کے امن و استحکام کے ساتھ عالمی معیشت کو محفوظ بنانا ضروری ہے۔
انہوں نے جاں بحق ہونے والے شخص کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔