اے ایف سی انڈر 17 ویمنز ایشین کپ 2027 کوالیفائنگ مرحلے میں ریکارڈ 30 ٹیمیں شریک

کوالالمپور، 14 جولائی، 2026 (وام) -- ایشین فٹ بال کنفیڈریشن (اے ایف سی) نے اعلان کیا ہے کہ اے ایف سی انڈر 17 ویمنز ایشین کپ 2027 کے کوالیفائنگ مرحلے میں پہلی بار ریکارڈ 30 ٹیمیں حصہ لیں گی، جو اس ٹورنامنٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔
اے ایف سی کے مطابق کوالیفائرز کی قرعہ اندازی جمعرات کو ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں واقع اے ایف سی ہاؤس میں ہوگی۔ اس سے قبل 2019 کے کوالیفائرز میں ریکارڈ 28 ٹیموں نے شرکت کی تھی۔
قرعہ اندازی کے بعد ٹیموں کو آٹھ گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں چھ گروپ چار، جبکہ دو گروپ تین ٹیموں پر مشتمل ہوں گے۔ کوالیفائنگ مقابلے 5 سے 11 اکتوبر تک مرکزی مقام پر سنگل راؤنڈ رابن لیگ کی بنیاد پر کھیلے جائیں گے، جبکہ ہر گروپ کی فاتح ٹیم 2027 میں چین میں ہونے والے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گی۔
فائنل مرحلے میں دفاعی چیمپئن شمالی کوریا، رنر اپ جاپان، سیمی فائنلسٹ آسٹریلیا اور میزبان چین پہلے ہی براہ راست جگہ حاصل کر چکے ہیں۔
2009 میں کوالیفائنگ مرحلے کے آغاز کے بعد یہ نویں بار ہوگا کہ یہ مرحلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس بار بھوٹان پہلی مرتبہ کوالیفائرز میں حصہ لے گا، جبکہ متحدہ عرب امارات، کمبوڈیا، عراق، کرغزستان، مکاؤ، ملائیشیا، شمالی ماریانا جزائر، فلسطین، سعودی عرب، شام اور تاجکستان پہلی مرتبہ فائنل مرحلے تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔
قرعہ اندازی کے لیے ٹیموں کو گزشتہ تین ایڈیشنز کی درجہ بندی کی بنیاد پر مختلف پوٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔
پوٹ ون میں جنوبی کوریا، فلپائن، بھارت، چائنیز تائپے اور انڈونیشیا شامل ہیں، جبکہ پوٹ ٹو میں لبنان، ایران، ہانگ کانگ، بنگلہ دیش، کرغزستان اور اردن کو رکھا گیا ہے۔
پوٹ تھری میں شمالی ماریانا جزائر، سعودی عرب، گوام، شام اور مکاؤ شامل ہیں، جبکہ پوٹ فور میں فلسطین، متحدہ عرب امارات، بحرین، بھوٹان، کمبوڈیا اور عراق شامل ہیں۔
میزبان ممالک کے لیے مختص پوٹ میں تھائی لینڈ، ویتنام، میانمار، سنگاپور، ملائیشیا، ازبکستان، لاؤس اور تاجکستان شامل ہیں۔
اے ایف سی کے مطابق دسمبر 2026 میں ایک اور قرعہ اندازی کے ذریعے اے ایف سی انڈر 17 ویمنز ایشین کپ چین 2027 کے گروپ مرحلے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ٹورنامنٹ 31 مارچ سے 17 اپریل 2027 تک کھیلا جائے گا۔
ٹورنامنٹ کی ٹاپ چار ٹیمیں فیفا انڈر 17 ویمنز ورلڈ کپ مراکش 2027 میں ایشیا کی نمائندگی کریں گی۔