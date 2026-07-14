عجمان میں 2026 کی پہلی ششماہی کے دوران 10.8 ارب درہم سے زائد مالیت کی جائیدادوں کے سودے

عجمان، 14 جولائی، 2026 (وام) -- عجمان لینڈ اینڈ ریئل اسٹیٹ ریگولیشن ڈیپارٹمنٹ کے مطابق 2026 کی پہلی ششماہی کے دوران شہر میں 6,815 ریئل اسٹیٹ لین دین ریکارڈ کیے گئے، جن کی مجموعی مالیت 10.8 ارب درہم سے تجاوز کر گئی۔
عجمان ریئل اسٹیٹ انڈیکس کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر عمر بن عمیر المہیری نے بتایا کہ اس عرصے میں 5,435 خرید و فروخت کے سودے ہوئے، جن کی مجموعی مالیت 7.64 ارب درہم رہی۔
انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی فروخت العامرہ کے علاقے میں ہوئی، جہاں ایک جائیداد 21 کروڑ 50 لاکھ درہم میں فروخت ہوئی۔
انجینئر عمر بن عمیر المہیری کے مطابق پہلی ششماہی کے دوران 969 مارگیج کے لین دین بھی ریکارڈ کیے گئے، جن کی مجموعی مالیت 1.88 ارب درہم سے زیادہ رہی۔ سب سے بڑی مارگیج کی ڈیل لیوارہ 1 کے علاقے میں 12 کروڑ 35 لاکھ درہم کی ریکارڈ کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ عجمان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ نے اپنی مثبت کارکردگی برقرار رکھی ہے، جس سے اس شعبے کی مضبوطی اور شہر بھر میں سرمایہ کاری کے متنوع مواقع کی عکاسی ہوتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ عجمان کی اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی مسلسل توسیع اس بات کا ثبوت ہے کہ عجمان سرمایہ کاری کے لیے ایک نمایاں اور ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں ایک پرکشش منزل بن چکا ہے۔
انجینئر عمر بن عمیر المہیری نے بتایا کہ بڑے منصوبوں میں "ایمریٹس سٹی" سب سے زیادہ خرید و فروخت والا منصوبہ رہا، جبکہ 'سٹی ٹاورز' اور 'عجمان ون' بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے۔
علاقوں کے لحاظ سے 'الحلیو 2' میں سب سے زیادہ لین دین ریکارڈ کیا گیا، اس کے بعد الحلیو 1 اور الزاہیہ کا نمبر رہا۔