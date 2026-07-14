وزارت داخلہ کا آپریشنل تیاری اور ہنگامی ردِعمل مزید مؤثر بنانے پر زور

دبئی، 14 جولائی، 2026 (وام) -- آپریشنز امور کی قائمہ کمیٹی اور وفاقی تیاری و استعداد جانچ ٹیم کا مشترکہ رابطہ اجلاس دبئی پولیس اکیڈمی میں منعقد ہوا، جس کی صدارت وفاقی سینٹرل آپریشنز کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر ڈاکٹر سالم الحبسـی نے کی۔
اجلاس میں کمیٹی کے ارکان، آپریشنز اور بحرانوں کے انتظام سے متعلق ذمہ داران اور متعدد افسران نے شرکت کی۔
اجلاس کے دوران سکیورٹی منصوبوں، کاروباری تسلسل کے منصوبوں اور وفاقی تیاری و استعداد جانچ کے نظام کا جائزہ لیا گیا۔ شرکا نے سکیورٹی مشقوں اور مختلف آپریشنل منظرناموں پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
اجلاس میں جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ سسٹمز اور مصنوعی ذہانت کی ایپلی کیشنز سے استفادہ بڑھانے پر بھی زور دیا گیا، تاکہ اداروں کی تیاری مزید بہتر بنائی جا سکے، خطرات کی پیشگی نشاندہی اور ڈیٹا کے تجزیے کو مؤثر بنایا جا سکے، اور مختلف آپریشنل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بروقت اور مؤثر فیصلوں میں معاونت حاصل ہو۔
شرکا نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان اقدامات کو حکومت کی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت طرازی کی حکمت عملی سے ہم آہنگ کیا جائے، متعلقہ اداروں کے درمیان رابطے اور تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے، اور ہنگامی حالات اور بحرانوں سے نمٹنے کے لیے تیاری کے معیار کو بلند کیا جائے۔
یہ اجلاس وزارت داخلہ کی ان مسلسل کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد سکیورٹی نظام کو مزید مضبوط بنانا، آپریشنل ٹیموں کی تیاری کو یقینی بنانا، فوری ردِعمل کی صلاحیت میں اضافہ، امن و استحکام کو فروغ دینا اور منظور شدہ معیارات و بین الاقوامی بہترین طریقہ کار کے مطابق معاشرے کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔