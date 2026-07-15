اسپین نے فرانس کو 0-2 سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں جگہ بنا لی

ٹیکساس، 15 جولائی، 2026 (وام) -- یورپی چیمپئن اسپین نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پہلے سیمی فائنل میں فرانس کو 0-2 سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
رائٹرز کے مطابق اسپین نے میچ کے آغاز سے ہی منظم کھیل کا مظاہرہ کیا اور فرانس کو زیادہ مواقع نہ دیتے ہوئے مقابلے پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔
اسپین کو پہلا گول 22ویں منٹ میں اس وقت ملا جب لوکاس ڈیگنے نے پنالٹی ایریا میں لامین یامال کو فاؤل کیا، جس پر ملنے والی پنالٹی کو میکل اویارزابال نے کامیابی سے گول میں تبدیل کر دیا۔
اسپین نے 58ویں منٹ میں اپنی برتری دگنی کر دی، جب ڈینی اولمو کے ساتھ خوبصورت ون ٹو کے بعد پیڈرو پورو نے گیند کو جال میں پہنچا دیا۔
2010 کی عالمی چیمپئن اسپین اب اتوار کو نیویارک/نیو جرسی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے فائنل میں انگلینڈ یا ارجنٹائن میں سے کسی ایک کا مقابلہ کرے گی، جہاں وہ اپنا دوسرا عالمی اعزاز جیتنے کی کوشش کرے گی۔