عالمی منڈی میں سونے اور چاندی کی قیمتیں منافع وصولی کے باعث کم ہو گئیں

عالمی دارالحکومتیں، 15 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں سونے کی قیمت بدھ کو کمی کا شکار رہی، ایک روز قبل دو فیصد سے زائد اضافے کے بعد سرمایہ کاروں نے منافع کی وصولی کی، جبکہ خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث مہنگائی اور امریکی شرح سود سے متعلق خدشات میں اضافہ دیکھا گیا۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق صبح 4 بج کر 43 منٹ تک اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.6 فیصد کمی کے ساتھ 4,028.43 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر 0.8 فیصد کم ہو کر 4,035.50 ڈالر فی اونس پر آگیا۔
منگل کے روز سونے کی قیمت میں 2 فیصد سے زائد اضافہ ہوا تھا اور یہ بڑھ کر 4,100.49 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی تھی، جو دو ہفتوں کی کم ترین سطح سے نمایاں بحالی تھی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 0.5 فیصد کمی کے بعد 58.35 ڈالر فی اونس رہی۔ پلاٹینم 0.1 فیصد کم ہو کر 1,629.89 ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم 0.2 فیصد کمی کے ساتھ 1,302.10 ڈالر فی اونس پر آگیا۔