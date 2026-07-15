شارجہ میں تخلیقی میڈیا کی ترقی کے لیے ’’مدار میڈیا‘‘ کا آغاز

شارجہ، 15 جولائی، 2026 (وام) -- شارجہ کے نائب حکمران اور شارجہ میڈیا کونسل کے چیئرمین شیخ سلطان بن احمد القاسمی نے بدھ کے روز شارجہ میڈیا سٹی 'شمس' کے تجارتی اور تخلیقی شعبے 'مدار میڈیا' کا افتتاح کیا، جس کا مقصد تخلیقی میڈیا مواد کی تیاری، میڈیا انڈسٹری کی ترقی اور مقامی ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی ہے۔
شمس کے ہیڈکوارٹر میں منعقدہ تقریب کے دوران شیخ سلطان بن احمد القاسمی کو "مدار میڈیا" کے منصوبوں، مستقبل کی حکمت عملی اور میڈیا و تخلیقی شعبے کو فروغ دینے کے لیے فراہم کی جانے والی خدمات سے آگاہ کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ ادارہ میڈیا سیکٹر کی مالی پائیداری کو مضبوط بنانے، ابھرتے ہوئے میڈیا ٹیلنٹ اور تخلیقی منصوبوں کی معاونت اور معیاری مواد کی تیاری کے لیے کام کرے گا۔
اس موقع پر انہیں متعدد خصوصی تخلیقی منصوبوں سے بھی متعارف کرایا گیا، جن میں 'کامیڈی کلب' شامل ہے، جو نوجوان کامیڈینز اور ڈیجیٹل مواد تخلیق کرنے والوں کی سرپرستی کرے گا اور بامقصد تفریحی مواد کی تیاری کو فروغ دے گا۔
شیخ سلطان بن احمد نے خلاء اور مختلف سیاروں میں فوٹوگرافی کے عملی نمونے اور پروموشنل فوٹوگرافی کے مظاہرے بھی دیکھے، جو 'مدار میڈیا' کی خدمات کا حصہ ہیں۔
انہیں ادارے کے مختلف شعبوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی، جن میں تربیت و ترقی، سوشل میڈیا اور انفلوئنسرز کا انتظام، پوڈکاسٹ کی تیاری، ڈرامائی اسکرپٹ نویسی، فلم پروڈکشن کی خدمات، شوٹنگ لوکیشنز کی فراہمی اور "مدار اے آئی" پلیٹ فارم شامل ہے، جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے بصری اور صوتی مواد تیار اور ڈیزائن کرتا ہے۔
تقریب کے دوران 'مدار میڈیا' نے دو مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے۔ پہلی شارجہ براڈکاسٹنگ اتھارٹی کے 'مرایا' پلیٹ فارم اور دوسری نائیکون مشرق وسطیٰ و افریقہ کے ساتھ طے پائی۔ ان معاہدوں کا مقصد میڈیا مواد کی تیاری، تجربات کے تبادلے، میڈیا پروفیشنلز کی تربیت اور فوٹوگرافی و پروڈکشن میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا ہے تاکہ شارجہ کے میڈیا اور تخلیقی شعبے میں مواد کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔
افتتاحی تقریب میں شارجہ ڈیجیٹل ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل شیخ سعود بن سلطان القاسمی، وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری عمر عبید الحصان، ایئر عربیہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عادل عبداللہ علی، شارجہ براڈکاسٹنگ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل محمد حسن خلف، شارجہ میڈیا کونسل کے سیکرٹری جنرل حسن یعقوب المنصوری، شارجہ میڈیا سٹی 'شمس' کے ڈائریکٹر جنرل راشد عبداللہ العباد، شارجہ سول ڈیفنس اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل یوسف الشمسی اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔