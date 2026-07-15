شارجہ، 15 جولائی، 2026 (وام) -- شارجہ کا مليحہ نیشنل پارک، جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے الفایہ لینڈ اسکیپ کے مرکزی حصے میں واقع ہے، ورلڈ ٹریول ایوارڈز 2026 میں "مشرق وسطیٰ کے بہترین نیشنل پارک" کے اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ یہ نامزدگی متحدہ عرب امارات کے آثارِ قدیمہ، قدرتی ورثے اور پائیدار سیاحت کے عالمی اعتراف کی ایک اہم مثال قرار دی جا رہی ہے۔
پارک اس اعزاز کے لیے مشرق وسطیٰ کے صرف چار دیگر نیشنل پارکوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ نامزدگی آثارِ قدیمہ کے تحفظ، ماحول دوست سیاحت، تعلیمی سرگرمیوں اور مہم جوئی پر مبنی عالمی معیار کے تجربات فراہم کرنے میں مليحہ نیشنل پارک کی کامیابیوں کا اعتراف ہے۔
ورلڈ ٹریول ایوارڈز کو عالمی سیاحتی صنعت کے معتبر ترین اعزازات میں شمار کیا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں سیاحتی مقامات کے مؤثر انتظام، ترقی اور بہترین کارکردگی کو تسلیم کرتے ہیں۔
مليحہ نیشنل پارک اس وقت اس زمرے میں متحدہ عرب امارات کا واحد نمائندہ ہے، جبکہ ووٹنگ 31 جولائی 2026 تک جاری رہے گی۔ ہر ووٹ ملک کے قدرتی اور ثقافتی ورثے کو علاقائی اور عالمی سطح پر مزید اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔