عالمی دارالحکومتیں، 16 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعرات کو اسپاٹ ٹریڈنگ کے دوران سونے کی قیمت تقریباً ایک فیصد کمی کے بعد مستحکم ہوگئی۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 4,057.34 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ امریکی گولڈ فیوچر 0.4 فیصد کمی کے ساتھ 4,051.80 ڈالر فی اونس پر آگیا۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 1.8 فیصد کمی کے بعد 57.55 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ پلاٹینم 0.9 فیصد اضافے کے ساتھ 1,646.47 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا۔ دوسری جانب پیلیڈیم کی قیمت 0.9 فیصد کمی کے بعد 1,293.58 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی ہے۔