پشاور، 16 جولائی، 2026 (وام) -- پاکستان کے صوبہ خیبرپختونخوا میں بدھ کے روز دو مختلف حملوں میں کم از کم 3 پولیس اہلکار جاں بحق جبکہ 20 زخمی ہوگئے۔
پہلا حملہ ضلع اپر دیر میں اس وقت پیش آیا جب مسلح افراد نے سکیورٹی فورسز کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ مقامی پولیس اہلکار ابراہیم خان کے مطابق حملے میں تین پولیس اہلکار جاں بحق اور 15 دیگر زخمی ہوئے۔
چند گھنٹے بعد خیبرپختونخوا ہی کے شہر بنوں میں ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی پولیس اسٹیشن سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 5 پولیس اہلکار زخمی ہوگئے۔
پولیس کے مطابق دھماکے سے پولیس اسٹیشن کے ایک حصے کو نقصان پہنچا، تاہم فوری طور پر کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی۔