ویانا، 16 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) کی ریگولیٹری استعداد کار اسٹیئرنگ کمیٹی کی سربراہی 2027 تک سونپ دی گئی ہے، جو عالمی سطح پر جوہری اور تابکاری شعبے میں ریگولیٹری صلاحیتوں کے فروغ کے لیے امارات کی قیادت پر بین الاقوامی اعتماد کا مظہر ہے۔
وفاقی ادارہ برائے نیوکلیئر ریگولیشن کی نمائندگی میں متحدہ عرب امارات نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں آئی اے ای اے کے ہیڈکوارٹر میں منعقدہ 31ویں بیورو اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کی صدارت وفاقی ادارہ برائے نیوکلیئر ریگولیشن میں تعلیم و تربیت کی ڈائریکٹر اور اسٹیئرنگ کمیٹی کی چیئرپرسن شیما المنصوری نے کی۔
اجلاس میں مختلف ممالک کے ریگولیٹری اداروں کی افرادی قوت کی استعداد بڑھانے کے لیے آئی اے ای اے کے عملی اقدامات، مہارتوں کے جائزے، صلاحیتوں میں موجود خلا کی نشاندہی اور پیشہ ورانہ ترقی کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔
شرکا نے ڈیجیٹل لرننگ کے فروغ، علم کے مؤثر انتظام اور مصنوعی ذہانت کو تربیت، مہارتوں کے جائزے اور افرادی قوت کی منصوبہ بندی میں ذمہ دارانہ انداز میں بروئے کار لانے سے متعلق تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
اجلاس میں رواں سال منعقد ہونے والے 18ویں اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس کے ایجنڈے کی منظوری دی گئی، جبکہ متحدہ عرب امارات کی چیئرمین شپ میں 2027 تک توسیع کی بھی توثیق کی گئی۔
شیما المنصوری نے کہا کہ مؤثر ریگولیٹری اداروں کی بنیاد باصلاحیت اور تربیت یافتہ افرادی قوت پر ہوتی ہے۔ ان کے مطابق ریگولیٹری تعلیم، پیشہ ورانہ مہارتوں اور قیادت کی ترقی میں سرمایہ کاری سے ادارے جوہری اور تابکاری کے شعبے میں مستقبل کے چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹ سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے کے ذریعے رکن ممالک مشترکہ طور پر ایسی انسانی صلاحیتیں تیار کر رہے ہیں، جو جوہری ٹیکنالوجی کے محفوظ، پُرامن اور ذمہ دارانہ استعمال کو آئندہ نسلوں تک یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔
واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات اکتوبر 2024 میں آئی اے ای اے کی ریگولیٹری استعداد کار کمیٹی کا چیئرمین منتخب ہوا تھا۔ یہ کمیٹی دنیا بھر میں جوہری اور تابکاری تحفظ کے ذمہ دار ریگولیٹری اداروں کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، بہترین عالمی تجربات کے تبادلے اور بین الاقوامی تعاون کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے۔