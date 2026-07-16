شنگھائی میں ورلڈ اے آئی کانفرنس 2026، 1,400 ماہرین اور 1,100 کمپنیاں شریک

شنگھائی، 16 جولائی، 2026 (وام) -- چین کا شہر شنگھائی جمعہ سے ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) کانفرنس 2026 اور عالمی اے آئی گورننس پر اعلیٰ سطحی اجلاس کی میزبانی کرے گا، جس میں مصنوعی ذہانت کی جدید ترین ٹیکنالوجیز، عالمی رجحانات اور مستقبل کی حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
چین کے سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی کے مطابق "بہتر مستقبل کے لیے اے آئی شراکت داری" کے عنوان سے ہونے والی چار روزہ کانفرنس میں چین اور دنیا بھر سے 1,400 سے زائد ماہرین، حکومتی نمائندے، صنعت سے وابستہ شخصیات اور کاروباری اداروں کے نمائندے شرکت کریں گے، جبکہ 140 سے زائد فورمز منعقد ہوں گے۔
کانفرنس میں کانفرنسوں اور فورمز، نمائشوں، ایوارڈز اور مقابلوں، عملی تجربات، جدت طرازی کے فروغ اور ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی پر مشتمل چھ اہم شعبوں میں سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔
یہ تقریب شنگھائی کے پوڈونگ، ژانگ جیانگ اور شوہوئی کے چار مقامات پر منعقد ہوگی، جہاں مرکزی فورم، ذیلی اجلاس، اسمارٹ ڈیوائسز، مصنوعی ذہانت پر مبنی ثقافتی اور تفریحی سرگرمیوں اور جدید ٹیکنالوجی کی نمائش کی جائے گی۔
رواں سال پہلی مرتبہ نمائش کا رقبہ ایک لاکھ مربع میٹر سے تجاوز کر جائے گا، جبکہ 1,100 سے زائد کمپنیاں شرکت کریں گی۔ منتظمین کے مطابق نمائش میں 3 ہزار سے زائد مصنوعات اور ٹیکنالوجیز پیش کی جائیں گی، جن میں 300 سے زیادہ نئی مصنوعات پہلی بار عالمی سطح پر متعارف کرائی جائیں گی، جو مصنوعی ذہانت کے شعبے میں نئی پیش رفت کو اجاگر کریں گی۔
شنگھائی ورلڈ ایکسپو ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں مرکزی فورم، 100 سے زائد فورمز اور مرکزی نمائش منعقد ہوگی، جبکہ شوہوئی میں اسمارٹ ڈیوائسز اور مصنوعی ذہانت پر مبنی تفریحی ٹیکنالوجیز، اور ژانگ جیانگ میں اے آئی چپس، سیمی کنڈکٹرز اور جدید ہارڈویئر مصنوعات کی نمائش کی جائے گی۔