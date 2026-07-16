فلائی دبئی بینکاک کے لیے 18 جولائی سے روزانہ دو پروازیں چلائے گی

دبئی، 16 جولائی، 2026 (وام) -- دبئی کی فضائی کمپنی فلائی دبئی نے تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے لیے بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر 18 جولائی سے دوسری روزانہ پرواز شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
یہ اضافی پرواز یکم جولائی کو ڈان میوانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روزانہ پروازوں کے آغاز کے چند ہفتوں بعد متعارف کرائی جا رہی ہے، جس سے مصروف گرمیوں کے سیزن میں مسافروں کو زیادہ سفری سہولت اور بہتر رابطے میسر آئیں گے۔
دوسری روزانہ پرواز کے آغاز کے بعد فلائی دبئی تھائی لینڈ کے لیے ہفتہ وار 21 پروازیں آپریٹ کرے گی، جس سے اس ملک میں کمپنی کے آپریشنز مزید وسعت اختیار کریں گے۔
فلائی دبئی کے کمرشل آپریشنز کے ڈویژنل سینئر نائب صدر سدھیر سری دھرن نے کہا کہ نئی پرواز مسافروں کو مزید لچک اور سفری سہولت فراہم کرے گی، جبکہ دبئی کو عالمی ہوابازی کے ایک اہم مرکز کے طور پر مستحکم بنانے کے عزم کی بھی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ بینکاک کے لیے پروازوں میں اضافے کے ساتھ فلائی دبئی نے حال ہی میں لیبیا کے شہر بن غازی کے لیے بھی پروازیں شروع کی ہیں، جبکہ 20 جولائی سے شام کے شہر حلب اور 23 ستمبر سے نیپال کے شہر پوکھرا کے لیے پروازوں کا آغاز بھی کیا جائے گا۔
بینکاک کی نئی سروس فلائی دبئی اور ایمریٹس کے کوڈ شیئر معاہدے کے تحت فراہم کی جائے گی، جس کے ذریعے مسافر ایک ہی ٹکٹ، سامان کی منزل تک براہِ راست بکنگ اور دنیا بھر میں 240 سے زائد مقامات پر مشتمل مشترکہ نیٹ ورک سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔
تمام پروازیں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 سے روانہ ہو کر روزانہ دو مرتبہ ڈان میوانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، بینکاک کے لیے آپریٹ کی جائیں گی۔