اے ایف سی انڈر 17 ویمنز ایشین کپ کوالیفائرز: متحدہ عرب امارات کا مقابلہ جنوبی کوریا، تاجکستان اور اردن سے ہوگا

کوالالمپور، 16 جولائی، 2026 (وام) -- اے ایف سی انڈر 17 ویمنز ایشین کپ چین 2027 کے کوالیفائنگ مرحلے کی قرعہ اندازی میں متحدہ عرب امارات کو گروپ اے میں میزبان تاجکستان، جنوبی کوریا اور اردن کے ساتھ رکھا گیا ہے۔
جمعرات کو ایشین فٹ بال کنفیڈریشن (اے ایف سی) کے ہیڈکوارٹر، کوالالمپور میں ہونے والی قرعہ اندازی کے تحت 30 ٹیموں کو آٹھ گروپس میں تقسیم کیا گیا، جن میں چھ گروپس چار، جبکہ دو گروپس تین، تین ٹیموں پر مشتمل ہیں۔ کوالیفائنگ مقابلے 5 سے 11 اکتوبر تک مرکزی مقام پر سنگل راؤنڈ رابن فارمیٹ کے تحت کھیلے جائیں گے۔
ہر گروپ کی فاتح ٹیم فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے گی، جہاں وہ پہلے سے کوالیفائی کرنے والی چار ٹیموں، یعنی دفاعی چیمپئن جنوبی کوریا، رنر اپ جاپان اور سیمی فائنلسٹ آسٹریلیا اور چین کا ساتھ دے گی۔
دیگر گروپس میں گروپ بی میں میزبان سنگاپور، انڈونیشیا، سعودی عرب اور بحرین، گروپ سی میں چائنیز تائپے، ایران، میزبان لاؤس اور کمبوڈیا، گروپ ڈی میں میزبان ویتنام، کرغزستان، شمالی ماریانا جزائر اور فلسطین شامل ہیں۔
گروپ ای میں بھارت، میزبان ملائیشیا، شام اور عراق، گروپ ایف میں میزبان تھائی لینڈ، لبنان، مکاؤ اور بھوٹان، گروپ جی میں میزبان میانمار، ہانگ کانگ (چین) اور گوام جبکہ گروپ ایچ میں فلپائن، بنگلہ دیش اور میزبان ازبکستان کو رکھا گیا ہے۔