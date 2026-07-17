تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ 85 ڈالر کے قریب پہنچ گیا

عالمی دارالحکومتیں، 17 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعہ کو خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جہاں برینٹ خام تیل کی قیمت 70 سینٹ یا 0.83 فیصد بڑھ کر 84.93 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔
دوسری جانب امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) خام تیل کے سودے 81 سینٹ یا 1.03 فیصد اضافے کے بعد 79.76 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئے، جس کے ساتھ گزشتہ کاروباری سیشن کے دوران ہونے والی کمی کا ازالہ ہوگیا۔
اس ہفتے دونوں عالمی معیار کے خام تیل کی قیمتوں میں مجموعی طور پر تقریباً 12 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ برینٹ خام تیل مسلسل تیسرے ہفتے اضافے کی راہ پر گامزن ہے، جبکہ ڈبلیو ٹی آئی کی قیمتیں مسلسل دوسرے ہفتے بڑھنے کی جانب بڑھ رہی ہیں۔