سونے کی قیمتیں چھ ہفتوں کی سب سے بڑی ہفتہ وار کمی کی جانب گامزن

عالمی دارالحکومتیں، 17 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعہ کو سونے کی قیمتوں میں معمولی بہتری دیکھی گئی، تاہم قیمتی دھات چھ ہفتوں کی سب سے بڑی ہفتہ وار کمی کی جانب بڑھ رہی ہے۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 3,980.64 ڈالر فی اونس رہی، تاہم کاروبار کے آغاز میں یہ یکم جولائی کے بعد اپنی کم ترین سطح تک بھی پہنچ گئی۔ دوسری جانب اگست میں ترسیل کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز 0.2 فیصد کمی کے ساتھ 3,984.10 ڈالر فی اونس پر آگئے۔
ہفتہ وار بنیاد پر سونے کی قیمت اب تک 3.4 فیصد گر چکی ہے، جو یکم جون کے بعد اس کی سب سے بڑی ہفتہ وار کمی ہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ سلور 0.6 فیصد کمی کے ساتھ 55.20 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 1.1 فیصد گر کر 1,599.17 ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم 0.4 فیصد کمی کے بعد 1,244.16 ڈالر فی اونس پر آ گیا۔ یہ تینوں دھاتیں بھی ہفتہ وار بنیاد پر خسارے کی جانب گامزن ہیں۔