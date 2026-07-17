وینزویلا میں زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 4,930 ہوگئی، 20 ہزار سے زائد افراد امدادی کیمپوں میں مقیم

میکسیکو سٹی، 17 جولائی، 2026 (وام) -- وینزویلا میں آنے والے دو طاقتور زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 4,930 ہو گئی ہے، جبکہ 20 ہزار 800 سے زائد افراد اب بھی عارضی امدادی کیمپوں میں مقیم ہیں۔
حکومتی بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 101 افراد جان کی بازی ہار گئے، تاہم ملبے سے زندہ نکالے گئے افراد کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔
حکام نے بتایا کہ 17 ہزار 907 افراد اب بھی بے گھر ہیں، جبکہ 21 ہزار 210 افراد کو 107 عارضی کیمپوں میں رہائش فراہم کی جا رہی ہے۔ زلزلوں کے باعث 856 عمارتیں متاثر ہوئیں، جن میں سے 190 مکمل طور پر منہدم ہو گئیں۔
ریلیف اور بحالی کی کارروائیوں میں 2,278 غیر ملکی امدادی اہلکاروں سمیت مختلف اداروں کے 30 ہزار 989 اہلکار اور 31 ہزار 745 رضاکار حصہ لے رہے ہیں۔