ابوظہبی، 18 جولائی، 2026 (وام)-- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان کو روسی فیڈریشن کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے اور دنیا کی تازہ صورتحال، مشرق وسطیٰ میں جاری پیش رفت اور خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں پائیدار امن، سلامتی اور استحکام کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی، تاکہ خطے کی عوام کی ترقی، خوشحالی اور بہتر مستقبل کی خواہشات کو پورا کیا جا سکے۔
گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات سے متعلق باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فریقین نے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے اور دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔