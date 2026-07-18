غزہ، 18 جولائی، 2026 (وام)-- متحدہ عرب امارات کے آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت غزہ کی پٹی میں صحت کے شعبے کی معاونت کے لیے عالمی ادارۂ صحت (ڈبلیو ایچ او) کے حوالے ادویات اور طبی سامان کی نئی کھیپ کی گئی ہے، تاکہ موجودہ انسانی بحران کے دوران اسپتالوں اور طبی مراکز کی خدمات جاری رکھنے میں مدد مل سکے۔
یہ امدادی کھیپ عالمی ادارۂ صحت کی فوری درخواست پر فراہم کی گئی، جس کا مقصد غزہ میں صحت کے نظام کی استعداد بڑھانا اور ضروری طبی خدمات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔
امدادی کھیپ میں ہزاروں ٹن ضروری ادویات اور طبی سامان شامل ہے، جن میں گردوں کے مریضوں کے علاج کے لیے فوری طور پر درکار ادویات اور طبی لوازمات بھی شامل ہیں۔ یہ اقدام غزہ میں طبی سامان کی شدید قلت دور کرنے، صحت کے شعبے کی معاونت کرنے اور مریضوں کے علاج معالجے کا سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی انسانی ہمدردی کی کوششوں کا حصہ ہے۔
عالمی ادارۂ صحت کی ایمرجنسی میڈیکل ٹیمز کی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ہیبا النجار نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے یہ طبی امداد ادارے کی درخواست پر فراہم کی گئی، جس کے ذریعے غزہ کی فوری طبی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملی ہے۔
انہوں نے بالخصوص گردوں کے مریضوں کے لیے درکار ادویات اور طبی سامان کی بروقت فراہمی پر متحدہ عرب امارات کی فوری امدادی کارروائیوں کو سراہا۔
آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت غزہ میں انسانی اور طبی امدادی سرگرمیاں بدستور جاری ہیں۔ اس سلسلے میں اسپتالوں اور طبی مراکز کو ادویات، طبی استعمال کی اشیا، جدید طبی آلات اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا جا رہا ہے، تاکہ صحت کا نظام بڑھتے ہوئے دباؤ کا مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکے اور مریضوں و زخمیوں کو بروقت طبی سہولتیں میسر آ سکیں۔
یہ اقدامات فلسطینی عوام کی مسلسل حمایت اور ضرورت کے وقت انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے دیرینہ عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔