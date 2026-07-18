ابوظہبی، 18 جولائی، 2026 (وام)-- متحدہ عرب امارات نے گزشتہ چند روز کے دوران خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کشیدگی کے فوری خاتمے، تنازع مزید بڑھنے سے روکنے اور خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ سنگین نتائج سے بچا جا سکے اور خطہ مزید تشدد اور عدم استحکام کی لپیٹ میں نہ آئے۔
متحدہ عرب امارات نے فوری طور پر تمام جارحانہ کارروائیاں روکنے، مذاکرات کی بحالی اور سفارتی حل کی جانب تیزی سے پیش رفت کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں بین الاقوامی قانون کے مطابق آبنائے ہرمز میں محفوظ اور بلا تعطل جہاز رانی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا اور اسے عالمی معیشت کے لیے ناگزیر قرار دیا گیا۔
متحدہ عرب امارات نے کہا کہ خطے میں شہری بنیادی ڈھانچے اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانا، جن میں اسکول، جامعات، اسپتال، پانی صاف کرنے کے پلانٹس، توانائی کی تنصیبات، ٹرانسپورٹ مراکز اور رہائشی علاقے شامل ہیں، بین الاقوامی قانون کے مسلمہ اصولوں اور ضوابط کی کھلی اور سنگین خلاف ورزی ہے، جسے کسی بھی صورت میں قبول یا جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔