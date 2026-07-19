متحدہ عرب امارات کے پانچ امدادی قافلے 980 ٹن امدادی سامان لے کر غزہ پہنچ گئے

العریش، 19 جولائی، 2026 (وام)-- متحدہ عرب امارات کے پانچ انسانی امدادی قافلے اس ہفتے غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے، جن میں 62 ٹرکوں کے ذریعے 980 ٹن امدادی سامان پہنچایا گیا۔ یہ امداد آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت فلسطینی عوام کی مدد اور غزہ میں بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات پوری کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
امدادی کھیپ میں خوراک، عارضی رہائش کا سامان، طبی سامان اور طبی آلات شامل ہیں، جن کا مقصد غزہ کی موجودہ انسانی صورتحال کے پیش نظر متاثرہ فلسطینیوں کو فوری امداد فراہم کرنا ہے۔
مصر کے شہر العریش میں موجود متحدہ عرب امارات کی انسانی امدادی ٹیم، یو اے ای ہیومینیٹیرین ایڈ لاجسٹکس سینٹر کے ذریعے امدادی سامان کی وصولی، پیکنگ اور روانگی کا عمل مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ مربوط نظام امدادی سامان کو تیزی سے غزہ روانہ کرنے میں مدد دیتا ہے، تاکہ بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات کا بروقت جواب دیا جا سکے اور امدادی سرگرمیوں کا تسلسل برقرار رہے۔
یہ قافلے آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات کی مسلسل انسانی امدادی مہم کا حصہ ہیں، جس کے ذریعے باقاعدگی سے امدادی سامان غزہ بھیجا جا رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنا، ان کی مشکلات میں کمی لانا اور ہنگامی انسانی امداد کی فراہمی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔
آپریشن 'الفارس الشہم 3' فلسطینی عوام کی مسلسل حمایت کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اقدام ضرورت مندوں تک امداد پہنچانے اور انسانی ہمدردی، یکجہتی اور عالمی ذمہ داری کے اصولوں پر عمل درآمد کے لیے ملک کے دیرینہ انسانی کردار کا مظہر ہے۔