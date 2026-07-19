ابوظہبی، 19 جولائی، 2026 (وام)-- وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی نے کہا ہے کہ 2026 کی پہلی ششماہی میں متحدہ عرب امارات کی غیر تیل غیر ملکی تجارت کے ریکارڈ نتائج اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ملکی قیادت کی اقتصادی تنوع، مسابقت اور عالمی تجارت کے لیے کھلی معیشت پر مبنی حکمت عملی کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔
2026 کی پہلی ششماہی کے غیر تیل تجارتی اعداد و شمار جاری ہونے کے بعد اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سال کے پہلے چھ ماہ کے دوران غیر تیل غیر ملکی تجارت 1.937 ٹریلین درہم تک پہنچ گئی، جو قومی معیشت کے لیے ایک نیا تاریخی سنگ میل ہے۔ ان کے مطابق یہ کامیابی عالمی تجارت، سرمایہ کاری اور لاجسٹکس کے مرکز کے طور پر متحدہ عرب امارات کی مضبوط حیثیت کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ عالمی معیشت کو درپیش چیلنجز اور خطے میں جاری جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باوجود متحدہ عرب امارات کی معیشت پر عالمی اعتماد برقرار ہے، جس کی بدولت ملک پائیدار اقتصادی ترقی کی رفتار قائم رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔
ڈاکٹر ثانی الزیودی نے کہا کہ غیر تیل تجارت کی مضبوط کارکردگی صرف تجارتی حجم میں اضافے تک محدود نہیں بلکہ یہ متحدہ عرب امارات کے عالمی تجارتی تعلقات کے تنوع اور وسعت کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامع اقتصادی شراکت داری معاہدوں (سیپا) کے ذریعے مختلف براعظموں میں اہم تجارتی شراکت داروں کے ساتھ اقتصادی روابط مزید مستحکم ہوئے ہیں، جبکہ نئی اور ابھرتی ہوئی منڈیوں تک رسائی میں بھی نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ اس سے اماراتی معیشت کی مضبوطی میں اضافہ ہوا ہے اور عالمی اقتصادی مواقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت مزید بہتر ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ نتائج اس بات کا واضح پیغام ہیں کہ متحدہ عرب امارات دنیا کی سب سے زیادہ مسابقتی، آزاد اور سرمایہ کاری کے لیے پرکشش معیشتوں میں اپنی نمایاں حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جدید بنیادی ڈھانچہ، ترقی یافتہ قانون سازی اور بین الاقوامی شراکت داریوں کا وسیع نیٹ ورک ملک کو عالمی منڈیوں کو باہم جوڑنے والے ایک اہم تجارتی اور سرمایہ کاری کے مرکز کے طور پر مزید مستحکم بنا رہا ہے۔
وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت نے کہا کہ ان نتائج کی نمایاں خصوصیت صرف غیر تیل تجارت میں اضافہ نہیں بلکہ اس ترقی کا مختلف منڈیوں، تجارتی شراکت داروں اور اشیا تک پھیلاؤ ہے، جو قومی معیشت کو مزید متوازن، مضبوط اور عالمی اقتصادی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہونے کے قابل بنا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملکی قیادت کی ہدایات، وفاقی اداروں اور نجی شعبے کے اشتراک سے حکومت اماراتی برآمد کنندگان کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے اور عالمی منڈیوں تک ان کی رسائی بڑھانے کی کوششیں جاری رکھے گی، تاکہ آئندہ دہائیوں میں بھی قومی اقتصادی اہداف کا حصول یقینی بنایا جا سکے۔