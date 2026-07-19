متحدہ عرب امارات کی بحرین، کویت اور اردن پر ایران کے حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 19 جولائی، 2026 (وام)-- متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے مملکت بحرین، ریاست کویت اور اردن کی ہاشمی مملکت پر میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے تازہ حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملے برادر ممالک کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور ان کی سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
وزارت نے بحرین، کویت اور اردن کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ان ممالک کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔