ابوظہبی، 20 جولائی، 2026 (وام)-- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اردن کی ہاشمی مملکت کے نائب وزیراعظم، وزیر خارجہ اور سمندر پار اُردنی شہریوں کے امور کے وزیر ایمن الصفدی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور خطے میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایران کی جانب سے اردن کی ہاشمی مملکت، مملکت بحرین اور ریاست کویت پر میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کی۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے اردن، بحرین اور کویت کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ان ممالک کی سلامتی، خودمختاری اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے خاتمے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے بین الاقوامی قانون کے مطابق آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر اتفاق کیا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ اقدامات خطے میں دیرپا امن، سلامتی اور استحکام کے قیام میں معاون ثابت ہوں گے۔