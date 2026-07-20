متحدہ عرب امارات کی برکس وزرائے ٹرانسپورٹ اجلاس میں شرکت، پائیدار نقل و حمل کے فروغ پر زور

ناگپور (بھارت)، 20 جولائی، 2026 (وام)-- متحدہ عرب امارات نے وزارت توانائی و بنیادی ڈھانچے کی نمائندگی میں بھارت کے شہر ناگپور میں منعقدہ برکس کے تیسرے وزرائے ٹرانسپورٹ اجلاس میں شرکت کی، جہاں رکن ممالک کے درمیان پائیدار نقل و حمل کے فروغ اور تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
یہ اجلاس بھارت کی 2026 کی برکس صدارت کے تحت "لچک، جدت، تعاون اور پائیداری کی تعمیر" کے عنوان سے منعقد ہوا، جس میں برکس کے رکن ممالک کے وزرائے ٹرانسپورٹ اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات کے وفد کی قیادت وزارت توانائی و بنیادی ڈھانچے میں بنیادی ڈھانچے اور ٹرانسپورٹ ریگولیشن سیکٹر کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری شیخ ناصر القاسمی نے کی۔
اجلاس کے دوران اماراتی وفد نے پائیدار نقل و حمل کے نظام کو فروغ دینے سے متعلق متعدد اہم امور پر ہونے والی بات چیت میں حصہ لیا۔ ان میں جدت طرازی کی حوصلہ افزائی، ٹرانسپورٹ کے شعبے سے کاربن کے اخراج میں کمی، اسمارٹ شہری نقل و حرکت کے حل، سپلائی چین اور لاجسٹکس کی کارکردگی بہتر بنانے، اور برکس ممالک کے درمیان تحقیق اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینا شامل تھا۔
اجلاس کے اختتام پر برکس کے وزرائے ٹرانسپورٹ نے مشترکہ اعلامیے کی منظوری دی، جس میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں رکن ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا گیا۔
اعلامیے میں پائیدار ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کی ترقی، شعبے میں سرکلر اکانومی کے اصولوں کو اپنانے، پائیدار ہوابازی ایندھن (SAF) کے استعمال کو فروغ دینے، کاربن کے اخراج میں کمی، مربوط شہری ٹرانسپورٹ مراکز کے قیام، سپلائی چین اور لاجسٹکس کی کارکردگی بہتر بنانے اور برکس ریلوے ریسرچ نیٹ ورک کے قیام کو اہم ترجیحات قرار دیا گیا۔
متحدہ عرب امارات کی اس اجلاس میں شرکت بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے، تجربات اور بہترین عملی نمونوں کے تبادلے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ اقدام ملک کے ایسے مربوط، جدید اور پائیدار ٹرانسپورٹ نظام کی ترقی کی کوششوں کا بھی حصہ ہے، جو قومی ترقیاتی اہداف اور طویل المدتی حکمت عملی کی تکمیل میں معاون ثابت ہو۔