عجمان، 20 جولائی، 2026 (وام)-- عجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی 'سواری لیموزین' سروس نے 2026 کی پہلی ششماہی کے دوران 32 ہزار 803 سفر ریکارڈ کیے، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 34 فیصد زیادہ ہیں۔
اتھارٹی کے مطابق اس عرصے میں سروس کے ذریعے کیے گئے سفروں میں 8 ہزار 388 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو اس سروس کی بڑھتی ہوئی مانگ کی عکاسی کرتا ہے۔
اس موقع پر کمرشل سروسز کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد صقر المطروشی نے کہا کہ یہ نتائج صارفین کی جانب سے سروس پر بڑھتے ہوئے اعتماد اور اس کی معیاری خدمات کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 'سواری لیموزین' عجمان میں محفوظ، قابلِ اعتماد اور صارفین کی ضروریات سے ہم آہنگ سفری سہولت کے طور پر اپنی جگہ مستحکم کر چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اتھارٹی سروس کے معیار کو مزید بہتر بنانے، آپریشنل استعداد بڑھانے اور محفوظ، جدید اور لچکدار سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی، تاکہ مربوط ٹرانسپورٹ خدمات کی فراہمی اور صارفین کے تجربے کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔
عجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ صارفین کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق اپنی کمرشل اور خصوصی خدمات کو مسلسل ترقی دی جائے گی، تاکہ جدید اور مؤثر ٹرانسپورٹ سروسز کے ذریعے شہر کے ٹرانسپورٹ کے شعبے کی ترقی میں مزید کردار ادا کیا جا سکے۔