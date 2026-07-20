متحدہ عرب امارات کی بحرین اور کویت پر ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 20 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے مملکت بحرین اور ریاست کویت کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے دوبارہ نشانہ بنانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے دونوں برادر ممالک کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور ان کی سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
بیان میں وزارت خارجہ نے بحرین اور کویت کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔