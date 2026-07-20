شیخ شخبوط بن نہیان کی جنوبی سوڈان کے وزیر خارجہ سے ملاقات، دوطرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 20 جولائی، 2026 (وام) -- وزیر مملکت شیخ شخبوط بن نہیان النہیان نے وزارت خارجہ کے ابوظہبی میں واقع ہیڈکوارٹر میں جنوبی سوڈان کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر جیمز پیتیا مورگن سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور جنوبی سوڈان کے درمیان دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور بالخصوص اقتصادی و تجارتی شراکت داری، سرمایہ کاری اور پائیدار ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں فریقوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو کی اور افریقہ اور خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور جنوبی سوڈان کے درمیان قریبی تعلقات کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک اور ان کے عوام کے مشترکہ مفادات کے لیے دوطرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔