ابوظہبی، 20 جولائی، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے وینزویلا کی بولیویرین جمہوریہ کے عوامی اقتدار برائے خارجہ تعلقات و بین الاقوامی تجارت کے وزیر فیلکس پلاسینسیا کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔
دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ٹیلیفونک گفتگو میں متحدہ عرب امارات اور وینزویلا کے درمیان دوستانہ تعلقات، دوطرفہ تعاون اور مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے مواقع کا بھی جائزہ لیا گیا تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے فیلکس پلاسینسیا کے لیے نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات اور عوام کی خوشحالی و فلاح کے لیے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ان کے ساتھ قریبی انداز میں کام کیا جائے گا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔