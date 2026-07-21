عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تقریباً ایک فیصد کمی

عالمی دارالحکومتیں، 21 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں منگل کے روز تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، جہاں برینٹ خام تیل اور امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ دونوں کی قیمتیں تقریباً ایک فیصد گر گئیں۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 04:15 بجے برینٹ خام تیل کے فیوچرز 78 سینٹ یا 0.9 فیصد کمی کے بعد 88.44 ڈالر فی بیرل پر آ گئے۔
امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت بھی 73 سینٹ یا 0.9 فیصد کم ہو کر 82.50 ڈالر فی بیرل رہی، جبکہ ستمبر میں ترسیل کے لیے زیادہ سرگرم معاہدہ 41 سینٹ یا 0.5 فیصد کمی کے ساتھ 82.07 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہوا۔