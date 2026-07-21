عالمی دارالحکومتیں، 21 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں منگل کے روز سونے کی قیمت میں ایک فیصد سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ چاندی، پلاٹینم اور پیلیڈیم کی قیمتوں میں بھی بڑھوتری دیکھی گئی۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 05:29 بجے 1.2 فیصد اضافے کے ساتھ 4,054.24 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی، جبکہ اگست میں ترسیل کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز 1.1 فیصد بڑھ کر 4,059.10 ڈالر فی اونس ہو گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 2.8 فیصد اضافے کے بعد 57.99 ڈالر فی اونس رہی۔ پلاٹینم ایک فیصد اضافے کے ساتھ 1,610.06 ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم 1.2 فیصد بڑھ کر 1,267.68 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔
دوسری جانب امریکی ڈالر ایک ہفتے کی بلند ترین سطح کے قریب برقرار رہا۔ جاپانی ین کے مقابلے میں ڈالر تقریباً بغیر کسی تبدیلی کے 162.49 ین پر ٹریڈ ہوا۔
یورو کی قدر معمولی تبدیلی کے ساتھ 1.1417 ڈالر رہی، جبکہ برطانوی پاؤنڈ تقریباً 0.1 فیصد مضبوط ہوا۔
چھ بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی کارکردگی ظاہر کرنے والا ڈالر انڈیکس 100.93 پر مستحکم رہا، جو گزشتہ کاروباری سیشن میں 15 جولائی کے بعد بلند ترین سطح کو چھو چکا تھا۔
نیوزی لینڈ ڈالر 0.4 فیصد اضافے کے ساتھ 0.5864 امریکی ڈالر پر پہنچ گیا، جو جون کے آغاز کے بعد اس کی بلند ترین سطح ہے، جبکہ آسٹریلوی ڈالر معمولی اضافے کے ساتھ 0.7001 امریکی ڈالر پر ٹریڈ ہوا۔
ادھر کینیڈین ڈالر ایک ماہ کی کم ترین سطح پر آنے کے بعد مستحکم رہا۔