بوکا چیکا، 21 جولائی، 2026 (وام) -- ڈی پی ورلڈ نے اپنے ایئر کارگو ہب پنٹا کانا کے ذریعے یونی ورلڈ ایئر کارگو، گروپو ویلوٹینی اور ایتھیوپیکا کے تعاون سے وینزویلا میں حالیہ زلزلوں سے متاثرہ علاقوں کے لیے 27 ٹن سے زائد انسانی ہمدردی کا امدادی سامان روانہ کیا ہے۔
یہ مشترکہ اقدام ہنگامی حالات میں تیز رفتار امدادی کارروائیوں کے لیے مربوط لاجسٹکس صلاحیتوں کے مؤثر استعمال کی عکاسی کرتا ہے اور ضرورت کی اس گھڑی میں وینزویلا کے عوام کی معاونت کے لیے ڈی پی ورلڈ کے عزم کا حصہ ہے۔
چاروں اداروں نے مشترکہ طور پر پنٹا کانا سے وینزویلا کے دارالحکومت کراکس تک انسانی ہمدردی کی امداد پر مشتمل دو خصوصی پروازیں مکمل کیں۔ امدادی سامان میں طبی آلات، ادویات، شیر خوار بچوں کی نگہداشت کا سامان، مشروبات، ڈبہ بند خوراک، ریسکیو سامان اور دیگر ضروری اشیا شامل تھیں، جنہیں زلزلے کے بعد فوری ضرورت کے طور پر شناخت کیا گیا تھا۔
ڈی پی ورلڈ اور گروپو پنٹا کانا کے اشتراک سے قائم ایئر کارگو ہب پنٹا کانا نے اس کارروائی کی نگرانی کرتے ہوئے لاجسٹکس مینجمنٹ، کارگو کی پروسیسنگ اور آپریشنل معاونت فراہم کی، تاکہ امدادی سامان کی بروقت اور مؤثر ترسیل یقینی بنائی جا سکے۔
گروپو ویلوٹینی نے ایتھیوپیکا کے تعاون سے عطیہ کیے گئے سامان کی وصولی، چھانٹی اور یکجا کرنے کی ذمہ داری سنبھالی، جبکہ یونی ورلڈ ایئر کارگو نے امدادی کھیپ وینزویلا پہنچانے کے لیے فضائی نقل و حمل کی سہولت فراہم کی۔
اس موقع پر ڈومینیکن ریپبلک میں ڈی پی ورلڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مینوئل مارٹینیز نے کہا کہ ڈی پی ورلڈ کے نزدیک لاجسٹکس صرف سامان کی ترسیل کا نام نہیں بلکہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے اور بالخصوص مشکل حالات میں متاثرہ برادریوں کی مدد کا ذریعہ بھی ہے۔
انہوں نے کہا کہ شراکت دار اداروں کے ساتھ مل کر کمپنی نے اپنے بنیادی ڈھانچے اور آپریشنل مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے متاثرین تک ضروری انسانی ہمدردی کا امدادی سامان تیزی اور مؤثر انداز میں پہنچایا۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام مختلف کاروباری شعبوں کے درمیان مؤثر تعاون کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے یونی ورلڈ ایئر کارگو، گروپو ویلوٹینی اور ایتھیوپیکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کے تعاون سے یہ انسانی ہمدردی کی کارروائی ممکن ہوئی اور اس بات کا عملی مظاہرہ ہوا کہ مشترکہ مقصد کے تحت مل کر کام کرنے سے مؤثر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
گروپو ویلوٹینی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر لوئس ایمیلیو ویلوٹینی کے مطابق کمپنی نے بلو مال کو امدادی سامان جمع کرنے کے مرکز کے طور پر قائم کیا اور رضاکاروں اور ایتھیوپیکا کے تعاون سے عطیات کی وصولی، چھانٹی، دوبارہ پیکنگ اور ترسیل کی تیاری سمیت کارروائی کے ہر مرحلے میں حصہ لیا۔
یونی ورلڈ ایئر کارگو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رومن گونزالیز نے کہا کہ کمپنی ہنگامی حالات میں اپنی آپریشنل صلاحیتوں کو متاثرہ برادریوں کی مدد اور وینزویلا تک انسانی ہمدردی کی امداد پہنچانے کے لیے بروئے کار لانے کے عزم پر قائم ہے۔