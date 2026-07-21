شیخ عبداللہ بن زاید اور مصر کے وزیر خارجہ کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 21 جولائی، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور بیرونِ ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ملاقات کی۔
ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے مشرقِ وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قانون کے مطابق آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔
دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے قیام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں تاکہ وہاں کی عوام کی ترقی، خوشحالی اور بہتر مستقبل سے متعلق امنگوں کو پورا کیا جا سکے۔
ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور عرب جمہوریہ مصر کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات اور ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے دونوں برادر ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کی گہرائی کو اجاگر کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کے مسلسل فروغ اور توسیع پر اطمینان کا اظہار کیا۔