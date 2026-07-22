ابوظہبی، 22 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کے خلاف حوثی گروپ کی جانب سے دیے گئے بیانات، جن میں مملکت پر بحری ناکہ بندی مسلط کرنے کی دھمکیاں بھی شامل ہیں، کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں، بالخصوص یمن سے متعلق قرارداد 2216 اور بحیرۂ احمر میں جہاز رانی کے حقوق اور آزادی سے متعلق قرارداد 2722 پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔
بیان میں وزارت خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کی آزادی بین الاقوامی قانون اور 1982 کے اقوام متحدہ کے کنونشن برائے قانونِ سمندر کے تحت تسلیم شدہ حق ہے۔
وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے مملکت کی سلامتی، استحکام اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔