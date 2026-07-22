فیڈرل ریزرو اجلاس سے قبل سونے کی قیمت دو ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

عالمی دارالحکومتیں، 22 جولائی، 2026 (وام) -- امریکی فیڈرل ریزرو کے آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس سے قبل شرح سود سے متعلق اشاروں کے انتظار میں عالمی منڈی میں تکنیکی خریداری کے باعث بدھ کے روز سونے کی قیمت دو ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 05:11 بجے اسپاٹ گولڈ کی قیمت 1.3 فیصد اضافے کے ساتھ 4,129.43 ڈالر فی اونس ہو گئی۔ اس سے قبل کاروبار کے دوران سونا 7 جولائی کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر بھی پہنچا۔ اگست میں ترسیل کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز 1.4 فیصد اضافے کے ساتھ 4,134.50 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 1.6 فیصد اضافے کے بعد 59.71 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ کاروبار کے دوران یہ 10 جولائی کے بعد بلند ترین سطح تک بھی پہنچ گئی۔
پلاٹینم کی قیمت 1.9 فیصد اضافے کے ساتھ 1,659.97 ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پیلیڈیم 2.2 فیصد بڑھ کر 1,310.50 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔