وینزویلا میں تباہ کن زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 5,346 ہو گئی

کاراکاس، 22 جولائی، 2026 (وام) -- وینزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلوں کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 5,346 ہو گئی ہے۔
قومی اسمبلی کے صدر خورخے روڈریگیز کی جانب سے جاری کردہ روزانہ حکومتی رپورٹ کے مطابق زلزلوں میں 16,740 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 17,265 افراد بے گھر ہو گئے۔
رپورٹ کے مطابق 190 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جبکہ 856 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔
تلاش اور امدادی کارروائیوں کے دوران 6,462 افراد کو ملبے سے زندہ نکالا گیا، جبکہ 39,567 افراد کو طبی مراکز میں علاج فراہم کیا گیا۔
حکومتی رپورٹ کے مطابق 1 لاکھ 28 ہزار 324 خاندانوں کو امداد فراہم کی گئی، جبکہ 107 عارضی کیمپوں میں 23,122 افراد کو رہائش دی گئی۔