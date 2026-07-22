دبئی، 22 جولائی، 2026 (وام) -- دبئی چیمبرز کے تحت کام کرنے والے تین اداروں میں سے ایک دبئی انٹرنیشنل چیمبر نے انگولا کے دارالحکومت لوانڈا میں اپنا نیا نمائندہ دفتر قائم کیا ہے، جس کا مقصد دبئی اور انگولا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔
یہ اقدام دبئی میں قائم کمپنیوں اور افریقہ کی اہم منڈیوں میں ان کے شراکت داروں کے درمیان تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ لوانڈا کا دفتر افریقی براعظم میں دبئی انٹرنیشنل چیمبر کا آٹھواں نمائندہ دفتر ہے۔
دفتر کا افتتاح جمہوریہ انگولا میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سالم علی الشامسی کی موجودگی میں منعقدہ تقریب کے دوران کیا گیا، جس میں انگولا کے سرکاری حکام اور کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی۔
اس موقع پر دبئی چیمبرز میں بین الاقوامی تعلقات کے ایگزیکٹو نائب صدر سالم الشامسی نے کہا کہ لوانڈا میں نمائندہ دفتر کا قیام دونوں ممالک کی کاروباری برادریوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے اور تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دبئی انٹرنیشنل چیمبر نئی تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے اور دوطرفہ شراکت داری کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ ان کوششوں سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، جبکہ دبئی کی عالمی کاروباری مرکز اور اعلیٰ ترقی کی صلاحیت رکھنے والی منڈیوں تک رسائی کے اہم مرکز کی حیثیت مزید مستحکم ہوگی۔
دفتر کا افتتاح ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب دبئی اور انگولا کے درمیان دوطرفہ تجارتی تعلقات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 2025 کے دوران دونوں کے درمیان غیر تیل تجارت کا حجم 11.6 ارب درہم تک پہنچ گیا، جو 2024 کے مقابلے میں 47.5 فیصد زیادہ ہے۔
مارچ 2026 کے اختتام تک انگولا کی 87 کمپنیاں دبئی چیمبر آف کامرس کی فعال رکن کے طور پر رجسٹرڈ تھیں۔
لوانڈا میں قائم نمائندہ دفتر انگولا کی کاروباری برادری کے ساتھ مل کر سرکاری اور نجی شعبے کے اہم شراکت داروں سے تعلقات مضبوط کرے گا، جبکہ دبئی کو عالمی کاروباری مرکز کے طور پر متعارف کرانے میں بھی کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ انگولا کی کمپنیوں کو دبئی میں کاروبار قائم کرنے اور شہر کو بین الاقوامی توسیع کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنے کے لیے مارکیٹ سے متعلق معلومات اور رہنمائی فراہم کرے گا۔
دفتر دبئی کی کمپنیوں کو بھی انگولا میں کاروبار کے فروغ کے لیے مارکیٹ سے متعلق معلومات، تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کی نشاندہی اور مقامی شراکت داروں سے روابط قائم کرنے میں معاونت فراہم کرے گا، تاکہ وہ آسانی سے انگولا کی منڈی میں داخل ہو سکیں اور پائیدار ترقی حاصل کر سکیں۔
لوانڈا میں دفتر کا قیام "دبئی گلوبل" اقدام کے تحت عمل میں آیا ہے، جس کا ہدف 2030 تک دنیا بھر میں 50 نمائندہ دفاتر قائم کرنا ہے۔
اس اقدام کا مقصد دبئی کو عالمی کاروباری مرکز کے طور پر مزید مستحکم بنانا، غیر ملکی سرمایہ کاری اور عالمی کمپنیوں کو دبئی کی جانب راغب کرنا، اور مقامی کمپنیوں کو دنیا کی 30 ترجیحی منڈیوں میں توسیع کے لیے معاونت فراہم کرنا ہے۔